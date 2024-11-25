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الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبد المحسن سلامة وعلا الشافعي وعادل حمودة أعضاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلي لتنظيم
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 518 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، برئاسة خالد محمود عبد العزيز.

ويضم المجلس في عضويته كل من:

المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة.

الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

عبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي "صحفية"، وعصام الأمير إسماعيل "إعلامي"، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والأستاذة الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المستشار عبد السلام عبد المجيد