الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 01:36 م

استطاع نادي مدينتي للجولف - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، السيطرة على عرش الجولف في مصر والقارة السمراء، لنجاحه في استضافة كبرى البطولات المحلية والقارية والدولية، بمشاركة لاعبين مصنفين في المراكز الأولى عالميًا، ونقلتها كبرى القنوات الرياضية، وتوجت هذه النجاحات بفوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا.

في آخر احتفالية لـ World Golf Awards وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم- حصل نادي مدينتي للجولف على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2024 للعام الثاني على التوالي.

نادي مدينتي للجولف يسيطر على جوائز الأفضل في مصر وأفريقيا

السر وراء نجاح نادي مدينتي للجولف ليصبح وجهة لرياضة الجولف في مصر، كشفه عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والذي أكد أن مجموعة طلعت مصطفى تهتم بإقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية، ومنها نادي مدينتي للجولف.

وعن انعكاس الجائزة على نادي مدينتي للجولف، قال عمر هشام، إن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية رائدة لرياضة الجولف، ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال استضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم، كما أصبح النادي وجهة ونقطة جذب لإطلاق العلامات التجارية العالمية في مصر.

نادي مدينتي للجولف يسيطر على جوائز الأفضل في مصر وأفريقيا

وحول تفاصيل الفوز بالجائزة، قال ويل رايجتون، رئيس قطاع الملاعب بنادي مدينتي للجولف، إن الفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا للعام الثاني على التوالي يعد إنجازا كبيرًا يضاف إلى سجل الإنجازات لنادي مدينتي للجولف، حيث يتواجد أكثر من ألف ملعب جولف داخل القارة السمراء، مشيرًا إلى أن نادي مدينتي للجولف تم ترشيحه في فئة "أفضل كلوب هاوس في العالم"، والتي تضم أكبر 16 ناديًا للجولف من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق على مستوى رياضة الجولف في مصر وأفريقيا.

وحول سر تميز نادي مدينتي للجولف، قال جوش نورث، مدير عام نادي مدينتي للجولف، إن فوز مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية منذ تأسيسه من 4 سنوات، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف “مينا تور”، والتي أقيمت بمشاركة 120 لاعبًا من 35 دولة مختلفة.

نادي مدينتي للجولف يسيطر على جوائز الأفضل في مصر وأفريقيا

يشار إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، ويديره شركة "ترون" العالمية Troon، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم. ويضم ملعب جولف مدينتي 18 حفرة ومقام على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم أيضًا 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو أحد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.