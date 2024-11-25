المصري يهنئ المهدي بانتخابه نائبًا للاتحاد المصري للانزلاق للهواة

هنأ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الكابتن صلاح المهدي، المشرف العام على لعبة هوكي الانزلاق بالنادي، بانتخاب سيادته نائبًا لرئيس الاتحاد المصري للانزلاق للهواة متمنين له دوام التوفيق والسداد.

في سياق آخر،أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة - في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيها، والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها ) ، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.

وتهيب مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.