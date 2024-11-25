الشرقية: ورشة عمل حرفية عن" الصناعات اليدوية" بالحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت المديرية بتنظيم ورشة عمل عن (تعليم الحرف اليدوية) تحت شعار (علمني حرفة) وذلك في الفترة من 24 حتى 28 نوفمبر الجاري وبمشاركة 20 شاب وفتاة من أعضاء مركز شباب سماكين الغرب التابع لإدارة شباب الحسينية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام هشام عبد الغني مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ورشة العمل والتي تم خلالها تعليم الشباب والفتيات عدد من الصناعات اليدوية وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والإبتكار فيما بينهم