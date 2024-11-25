ضمن مبادرة "بداية".. إجراء 1750 عملية جراحية مجانية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، إجراء 1750 عملية جراحية مجانية ضمن القضاء على قوائم الانتظار خلال شهر أكتوبر الماضى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بمشاركة 21 مستشفى بالمحافظة، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن العمليات تضمنت إجراء 93 عملية جراحة اورام ، 64 جراحة عظام ، 1002 جراحة عيون، 141 جراحة مخ وأعصاب ، 20 جراحة أوعية دموية ، 3 قسطرة مخية، 392 قسطرة قلبية، 35 قلب مفتوح .