20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري عن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت قفزات متتالية، خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024؛ حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)؛ لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024)، ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).