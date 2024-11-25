ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14470 طن تشمل : 5465 طن يوريا و 3397 طن كلينكر و 2038 طن ملح معبأ و 3570 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16369 طن تشمل : 10095 طن قمح و 1260 طن حديد و 5014 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 53 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1492 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131493 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 198900 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2408 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا والقليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4346 حركة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128346 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199530 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2423 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، وعدد 9 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 4572 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 4839 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا وامبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4700 حركة.