سوهاج تستقبل سفينة على متنها 66 سائحًا

استقبل مرسى ناصر السياحي بمدينة سوهاج الباخرة السياحية "رويال فيجن" التي وصلت إلى المرسى وعلى متنها 66 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز السياحة وجعل سوهاج وجهة سياحية بارزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

تضمن الفوج السياحي 61 سائحًا من ألمانيا، و4 سائحين من النمسا، بالإضافة إلى سائح واحد من بلجيكا، وقد حرص السائحون على زيارة العديد من المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها محافظة سوهاج، وقد بدأت جولة السياح في مرسى ناصر السياحي الذي أصبح وجهة سياحية مميزة بعد إتاحة عرض منتجات التلي والنسيج المحلي به، وقد أبدى السياح إعجابهم بهذه المنتجات التي تجسد الحرف اليدوية التراثية لأبناء المنطقة، وقد قاموا بشراء العديد من القطع الفريدة التي تعد تذكارا لهم.

وعقب زيارة البازارات السياحية، قام الوفد بجولة حرة في شوارع مدينة سوهاج، حيث أتيحت لهم الفرصة لاكتشاف الحياة اليومية في المدينة والتفاعل مع السكان المحليين، كما زار الوفد الدير الأبيض والدير الأحمر، وهما من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المنطقة، حيث تتميز هذه الأماكن بتاريخها العريق.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد السياحي بعد ذلك إلى مدينة البلينا لاستكمال برنامجهم السياحي، وزيارة معبد أبيدوس، الذي يعد واحدًا من أقدم وأهم المعابد الفرعونية في مصر.

وقد أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أن استضافة هذا الفوج السياحي تأتي في إطار الخطة التي تتبناها المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، وزيادة الحركة السياحية بالمحافظة، وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاع السياحي، بما يتناسب مع متطلبات السوق العالمي، بالإضافة إلى تنظيم جولات سياحية متميزة تعرض التنوع التاريخي والثقافي الكبير الذي تزخر به سوهاج.

وقد عبر السائحون عن سعادتهم بزيارة سوهاج، مؤكدين أنهم استمتعوا بالتجربة الثقافية الغنية والمعالم التاريخية المميزة التي تعرفوا عليها خلال زيارتهم، مشيدين بحسن الضيافة والاهتمام الذي لاقوه خلال رحلتهم.

1000014785

1000014783

1000014779

1000014777

1000014775

1000014781

1000014771

1000014773

1000014769