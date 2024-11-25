وزارة الشباب تستقبل بعثة منتخب مصر المتوج ببطولة شمال إفريقيا

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، بعثة منتخب مصر لكرة القدم، بعد تحقيقها إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة شمال إفريقيا وتأهلها إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات القومية، والدكتور أمير خطاب، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، حيث نقلا تقدير وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكدين دعم الوزارة المستمر للرياضة والمنتخبات الوطنية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو تتويج لجهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري.

وأضاف أن الوزارة تواصل دعمها الكامل للمنتخب الوطني في رحلته المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

ويُعد هذا الفوز خطوة هامة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى القاري، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقبلة.

ويُذكر أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق البطولة بعد سلسلة من العروض القوية التي أظهرت التزام اللاعبين وإصرارهم على التميز، ما يعكس مستقبلًا مشرقًا لكرة القدم المصرية.

هذا وقد شهد الاستقبال أجواء احتفالية، حيث أعرب اللاعبون عن سعادتهم بالتكريم وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإسعادهم بالبطولات.