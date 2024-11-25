بالفيديو.. جيش الاحتلال يواصل تدمير المربعات السكنية شرق خان يونس

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن طواقم الإسعاف نقلت جثامين 4 شهداء من شمال مدينة رفح الفلسطينية، جراء استهدافهم من قبل مسيرة إسرائيلية، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير المربعات السكنية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أن أصوات الانفجارات تسمع باستمرار في المناطق الغربية من خان يونس التي تتعرض منذ نحو 6 أشهر إلى عدوان بري متواصل، مشيرا إلى أن المناطق الشرقية من خان يونس تعرضت للأسلحة الرشاشة التي أطلقت صوب منازل المواطنين في المناطق الأقرب للسياج الشائك شرق المدينة.

وتابع أنه شمال مخيم جباليا يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه من خلال القصف المدفعي كما أن الطائرات المسيرة أطلقت قبل قليل عدة قنابل صوب المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وتحديدا عند أطراف المخيم الجديد.