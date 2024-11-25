محافظ مطروح يشارك حلقة نقاشية حول "النسيج البدوى التراثي"

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، في حلقة نقاشية للجنة حماية التراث تحت عنوان “صناعة النسيج البدوى التراثي بين الواقع والمأمول”، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، الإذاعي عبدالحميد القناشى رئيس لجنة حماية التراث بمطروح، والمهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة، وأعضاء لجنة حماية التراث، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وطلاب فصل المدرسة الفنية للمشغولات اليدوية.

وأدار المناقشة الدكتورة أم العز بريك عضو لجنة حماية التراث ومدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح.

تناول اللقاء أهمية الحفاظ على التراث البدوى بمحافظة مطروح مع العمل على التسويق والترويج الجيد للمنتجات، والمشاركة في كافة المعارض الداخلية بمطروح ومحافظات الجمهورية وخارجية بعدد من الدول، مع الإشادة بدور مركز التنمية المستدامة بمطروح واهتمامه بالحفاظ على التراث والتدريب لمزيد من الأيدى العاملة على المشغولات وما تتضمنه من فنون وصناعة الأنوال والصبغات وغيرها من خلال مصنع المشغولات اليدوية بالمركز.



وأكد محافظ مطروح، خلال كلمته على ترحيبه بدور لجنة التراث في الحفاظ على تاريخ وتراث المحافظة وما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية، مع تقديم كافة أوجه الدعم لأنشطة اللجنة.

وقرر محافظ مطروح، إنشاء صندوق دعم لجنة التراث، والتوجيه لجهاز تنمية المشروعات والإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة لتقديم مقترحات المعارض لمشاركة المشغولات اليدوية والتراثية بمطروح في مزيد من المعارض.

كما أكد محافظ مطروح، التطلع لمزيد من الجهود مع أهمية دور لجنة التراث خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى منتصف ديسمبر المقبل.

القناشي: التراث هو تاريخ وحضارة المجتمع

وأشار عبدالحميد القناشي رئيس لجنة حماية التراث بمطروح، إلى أن التراث هو تاريخ حضارة المجتمع وهو روحه وذاكرته التى تمتد إلى الأجيال التالية، والنسيج البدوى معنى بالحفاظ على تلك الذاكرة البدوية ونقل الهوية التراثية البدوية، والتى منها شكل النسيج الذى يعبر عن عادات وتقاليد المجتمع البدوي.

وفى هذه الحلقة النقاشية نود أن نؤكد على تعزيز المنتج التراثي اقتصاديا و سياحيا لتحقيق مردود مجتمعى يعود بالنفع على افراده بالشكل اللائق، ويساهم هذا المردود فى تطوير الصناعات البيئية بالشكل الذى يليق بها.



محافظ مطروح يتفقد معرض المشغولات اليدوية والتراثية

وعلى هامش المؤتمر، تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض للمشغولات اليدوية والتراثية بما تضمنه من كليم وسجاد يعتمد على ما تمتلكه المحافظة من ثروة حيوانية من الأغنام خاصة الأصواف والجلود.

محافظ مطروح يشارك حلقة نقاشية حول "النسيج البدوى التراثي بين الواقع والمأمول"

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