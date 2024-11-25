بعد رحيله.. فارس يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد رحيم

كتب المطرب فارس رسالة مؤثرة إلى الفنان الراحل محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" معربًا عن حزنه الشديد.

وقال فارس: "ياه يا رحيم كان نفسي نتصالح أنا وأنت قبل ما تمشي وتسيبنا، لكن للأسف بعدى سنين كتير عن الوسط الفني منع اللقاء والتواصل، وانا اكتر واحد عارف إنك اتحاربت كتير وفى حاجات أنا عارفها وكنا بنضحك عليها أنا وانت فى بداياتك بس للاسف مينفعش اقولها دلوقتى لانها هتفضح شخص معين".

وتابع: "عمرى ما هنسى حبك ليا وإيمانك بيا وكنت بتخسر نجوم عشان ترضينى فى لحن أغنية كانت مطلوبة من نجوم كبار عملنا أغاني كتير سوا فى فترة كانت من أجمل وأزهى الفترات فى جيلي حاجات كتير نفسى أقولها بس مش وقته".

واختتم فارس رسالته قائلًا: "وفي النهاية بقولك صحيح ما اتقابلناش قبل ماتمشي لكن عسى الله أن يجمعنا فى دار الحق برحمته وغفرانه".

رحيل الفنان محمد رحيم

رحل عن عالمنا، الملحن محمد رحيم عن عمر ناهز الـ 45عاما، بعد رحله من العطاء الفني لمشوار حافل بالأعمال الفنية الهامة، ويشار أن الملحن محمد رحيم قد مر بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعاد لممارسة عمله مره آخرى.