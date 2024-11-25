وزير الصناعة: لدينا مصلحة للكفاءة الإنتاجية تضم 41 مركز تدريب

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنَّه يجرى الاجتماع مع المستثمرين بكل المحافظات كل أسبوع، بوجود محافظ كل محافظة والقائمين على الصناعة بالمحافظة لدراسة المشكلات بالتفاصيل.

وأضاف كامل الوزير خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنَّ الدولة تستهدف تحسين جميع المنتجات المصرية، لكي تستطيع المنافسة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تهتم بشكل كبير بالتعليم والتعليم الفني.

وأكد وزير الصناعة، أنَّ وزارة الصناعة بها مصلحة تسمى مصلحة الكفاءة الإنتاجية بها 41 مركز تدريب، بخلاف 120 محطة تدريبية داخل المصانع، ويوجد بعضها خارج المصانع ولكن سيتمّ ضمها للمصانع.