ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصناعة: لدينا مصلحة للكفاءة الإنتاجية تضم 41 مركز تدريب

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنَّه يجرى الاجتماع مع المستثمرين بكل المحافظات كل أسبوع، بوجود محافظ كل محافظة والقائمين على الصناعة بالمحافظة لدراسة المشكلات بالتفاصيل.

وأضاف كامل الوزير خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنَّ الدولة تستهدف تحسين جميع المنتجات المصرية، لكي تستطيع المنافسة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تهتم بشكل كبير بالتعليم والتعليم الفني.  

وأكد وزير الصناعة، أنَّ وزارة الصناعة بها مصلحة تسمى مصلحة الكفاءة الإنتاجية بها 41 مركز تدريب، بخلاف 120 محطة تدريبية داخل المصانع، ويوجد بعضها خارج المصانع ولكن سيتمّ ضمها للمصانع.

المعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات الفر يق كامل الوزير