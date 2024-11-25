استدعاء ثنائي المقاولون العرب للانضمام لمنتخب مصر للآنسات تحت 17 سنة

تلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء لاعبتا المقاولون العرب شذى إسلام، وريهام علي للانضمام لمعسكر منتخب مصر للآنسات تحت 17 سنة، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر استعداداً للجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة .

في سياق آخر، حقق فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم في إطار منافسات الدوري الممتاز، فوزًا ثمينًا على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 1 - 0، جاء هذا الانتصار ليعزز من سلسلة انتصارات الفريق التي بلغت ثلاثة على التوالي.

أحرزت هدف اللقاء هدى عبد اللطيف "توته"، التي قدمت أداءً رائعًا طوال المباراة.

يقود الفريق جهاز فني متميز تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن مجدي مصطفى كمشرف على الكرة النسائية، فيما تتولى الكابتن هبه رزق منصب المدير الفني.

يضم الطاقم الفني أيضًا الكابتن محمد زيادة كمدرب عام، والكابتن عمر شكر مدربًا لحراس المرمى، والكابتن أحمد صفا كمدير إداري، بالإضافة إلى الدكتورة رهف كأخصائي إصابات ملاعب.

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