أحمد المسلماني رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقـم 520 لسنـة 2024 بشأن تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد محمد محمود المسلمانى.

وجاء التشكيل ليشمل عضوية كل من: المستشار حماد مكرم توفيق محمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل - ممثلًا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد - ممثلًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، وأسامة كمال حلمى أحمد - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وريهام وجيه عبدالسلام الديب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش - ممثلًا لنقابة الإعلاميين، وسامى عبدالسلام سعدون - ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.