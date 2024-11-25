هبوط شبه جماعى لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الإثنين

تحولت مؤشرات البورصة للتراجع بصورة شبه صورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 30,304.2 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.32%، وصولًا إلى مستوى 3,127.58 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 37,530.52 نقطة.

وانخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 11,497.27 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.3%، وصولًا إلى 6,554.75 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.25%، مسجلًا 13,304.9 نقطة.

بينما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى 8,362.83 نقطة.