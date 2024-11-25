فوز 414 شخصا في قرعة الحج بأسيوط منهم 4 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا

شهد اللواء أحمد جمال مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، صباح اليوم الإثنين، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام 1446هـ – 2025م، والتي نظمتها مديرية أمن أسيوط بنادي الشرطة بمركز الفتح.

جاء ذلك بحضور اللواء شريف ابو النجا رئيس فرع الأمن العام واللواء السيد الحديدي مفتش وزارة الداخلية والعميد مصطفي حسن رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط والمقدم أحمد مجدي بالأمن الوطني واللواء خالد مجاهد مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، والقيادات الأمنية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين والمتقدمين على الحج وبدء الاحتفال بآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شحاته عوض الزاوي.

عدد المتقدمين 1738 متقدما

تم تنفيذ إجراءات القرعة العلنية بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم 1738 على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار 414 حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم 4 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم 418 متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء 209 من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة 50٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ مدير أمن أسيوط جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، وأكد لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، وحظًا أفضل في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مشيراً إلى أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة المحافظة.

حيث بلغ عدد الفائزين بمركز ومدينة أبوتيج 17 فائزين، ومدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح 28، وأسيوط أول 40، وأسيوط ثان 45، ومركز أبنوب 14، ومركز أسيوط 47، ومركز البداري 5، ومركز الغنايم 8، ومركز القوصية 47، ومركز ديروط 72، ومركز ساحل سليم 4، ومركز صدفا 8، ومركز منفلوط 81.

وشهدت قاعة نادي الشرطة حالة من البهجة بين الفائزين وأسرهم، وقدمت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط التهنئة للفائزين للفوز بالحج لهذا العام وإنطلقت الزغاريد إحتفالات بالفوز.

قرعة الحج

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