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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 519  لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات.

وجاء القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179  لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، قررتشكل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي وعضوية كل من :

- المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة

- ياسر سمير صبحی - ممثلا لوزارة المالية

- علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية .

- سامح سامی محروس رزق الله - ممثلا للصحافة القومية

- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

- سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .  

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