طقس غير مستقر وأجواء شتوية على سماء الإسكندرية

تتكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار على سماء محافظة الإسكندرية، منذ ساعات الصباح الأولى، والتي تحجب أشعة الشمس، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض الأحياء، ومن المتوقع أن تشدد خلال الساعات القادمة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، سيطرة طقس غير مستقر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيطرة الأجواء الشتوية التي تشهدها أغلب الأنحاء، واستمرار الإنخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يوجد نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرفة من القاهرة تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

مع استمرار اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسرعة رياح تصل من 50 كم/ ساعة إلى 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين على طقس الإسكندرية، 17 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 18 كم/ ساعة، مع نسبة سقوط أمطار 10 %، ونسبة رطوبة 53%.