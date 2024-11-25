"الحرية للفنون الشعبية" تحيي احتفالية اليوم العالمي للمدن بالإسكندرية.. صور

شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في فعاليات ملتقى الفلكلور الدولي الذي أقيم على مسرح أوبرا سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي.

الفعاليات والندوات

وخلال الملتقى قدمت الفرقة بقيادة الفنان نصر الدين محمد باقة متنوعة من الفقرات المستوحاة من الفلكلور السكندري منها: إحنا إسكندرانية، بنات بحري، الفرح الإسكندراني، حلاوة شمسنا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أقيم الملتقى بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، وذلك بمناسبة اختيار المحافظة هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للمدن.

ختام ملتقى الفلكلور الدولي

وشارك في الفعاليات عدد من فرق الفنون الشعبية من دول "فلسطين، السودان، اليونان، إيطاليا، والهند"، واختتم اليوم بمنح الفرق المشاركة دروع التكريم من قِبل د. أمل العرجاوي، مدير مكتب مدير عام مكاتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية، بحضور د. منال يمني مدير الشئون الثقافية، ولفيف من قناصل الدول والمثقفين والإعلاميين.



