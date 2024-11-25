تكثيف جهود النظافة والتجميل بمراكز ومدن أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة شاملة للنظافة العامة، شملت رفع المخلفات والتراكمات، وجرد الأتربة، وتفريغ صناديق القمامة.

كما تم تنفيذ مناورات داخل الأحياء والمناطق السكنية باستخدام المعدات الثقيلة مثل اللوادر والسيارات، لضمان تحقيق الجودة المطلوبة.

شملت الجهود أيضًا تركيب كشافات على كباري المشاة بمحطة وأطلس، إلى جانب تهذيب وري الأشجار، غسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة والشوارع والميادين، وصيانة المسطحات الخضراء، وتنظيف المشايات. تم تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون مع إدارة الحدائق ووحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية التابعة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

جهود النظافة العامة والتطوير في كوم أمبو وإدفو وأبو سمبل

في مركز ومدينة كوم أمبو، تم تنفيذ حملة نظافة واسعة النطاق لرفع الإشغالات والنهوض بمنظومة التجميل والتطوير في مختلف أنحاء وأحياء المدينة.

وفي مركز ومدينة إدفو، تم تكثيف جهود الكنس والنظافة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية. أما في مدينة أبو سمبل السياحية، فقد شهدت الحملة رفع مستوى النظافة والتجميل، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير بطريق المطار المؤدي إلى المعبد.

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لتكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الجمالي والحضاري بالمراكز والمدن، وتعزيز الانضباط في الشارع الأسواني.

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