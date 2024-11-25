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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.

يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والأعضاء كلا من:

- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.

- الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- علا كمال السيد الشافعي - صحفية .

- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي .

- عادل حمودة - الكاتب الصحفي .  

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