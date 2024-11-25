محافظ البحيرة: خطط استباقية وإجراءات محكمة لمواجهة الأمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستعدة بكامل إمكانياتها للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مشيرة الى أن المحافظة تعمل وفق خطة استباقية مُحكمة، تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لرفع تجمعات المياة بسرعة، مما يضمن انتظام الحركة المرورية وحماية المنشآت الحيوية.

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات، وبناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد المحافظة اليوم الاثنين نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بين 3-5 أمتار مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

كما اشارت الدكتورة جاكلين عازر أن مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة يعمل على مدار الساعة، مع تفعيل غرف عمليات فرعية في جميع المراكز والمدن لضمان المتابعة اللحظية والتدخل الفوري، مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لدعم المواقع المتضررة مباشرة.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي لمواجهة كميات الأمطار المتزايدة، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات وأجهزة الشفط، وتجهيز فرق طوارئ إضافية للتدخل السريع عند الحاجة.

ودعت المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة، مع الإبلاغ عن أي طارئ عبر قنوات التواصل المخصصة لضمان تدخل الفرق المختصة بسرعة.

وأكدت جاكلين عازر، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان سلامة المواطنين، مع استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية باستمرار وتطبيق كافة الإجراءات الاستباقية والطارئة لمواجهة آثار الطقس غير المستقر، بما يضمن توفير بيئة آمنة وخدمات متواصلة لجميع المواطنين.