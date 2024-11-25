رئيس الوزراء: "هدفنا تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وجودة المنتجات"

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رجال الصناعة في مصر للعمل على تعميق الصناعة المصرية من خلال التجارب الناجحة المختلفة الموجودة في مصر.

وقال "مدبولي" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، أنه طالما استمرت نسبة المكون المحلي بحوالي 40% والـ 50% فهي ليست الطفرة التي نأمل في تحقيقها.

وتابع: "نحتاج لتوفير الصناعات الأساسية والصناعات المغذية حولها تمهيدًا لأن تصل نسبة المكون المحلي في الصناعة لـ 70 % و 80%"، موضحًا: “هدفنا ليس الحد من الواردات أو الاستيراد بل العكس فنحن نريد أن يكون اي شيء يتم استيراده يدخل في تعميق التصنيع المحلي وبالتالي يتم زيادة المنتج المحلي والصادرات”.

وأردف: "هدفنا تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية وزيادة جودة المنتج"، مؤكدًا أن الحلم بالوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار جنيه فهو رقم تم أخذه من رجال الصناعة والاقتصاد، وان هذا الرقم قابل للوصول إليه بكل الخطوات حتى 2030".

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .