سعد الصغير يصرخ في قاعة المحكمة عقب صدور حكم عليه بالسجن المشدد

صاح المطرب سعد الصغير عقب صدور حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبته بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 الف جنيه ودخل في حالة انهيار وبكاء شديد قائلا ليه ليه ليه.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.