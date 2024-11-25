الإنشاد والموسيقى العربية تختتمان فعاليات المسرح المتنقل بمدينة 15 مايو.. صور

اختتمت وزارة الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بمركز تنمية شبابية بمدينة 15 مايو، التي نظمها قصر ثقافة المستقبل واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بدأت الفعاليات بأمسية شعرية مميزة شارك فيها قصر ثقافة حلوان، أدارها الشاعر محمد الشحات محمد، بحضور هشام الدشناوي رئيس نادي الأدب المركزي بالفرع، ونسرين سنوسي مدير إدارة الشئون الثقافية، ونجلاء فاضل مدير قصر ثقافة المستقبل، إلى جانب حضور لفيف من الجمهور، تضمنت الأمسية قصائد متنوعة قدمها عدد من الشعراء، أبرزهم خالد هلال بقصيدة "في مدح الرسول"، هشام الدشناوي بقصيدة "أصعب معضلة"، محمد الدالي بـ"في حب مصر"، سعيد شحاتة بـ"مناجاة"، ومحمد نصار بـ"نداء الوجود"، كما شملت الأمسية مشاركات شعرية وغنائية، منها فقرة غنائية لعمر طارق بأغنية "عش النسور"، وعلى نوح بـ"مستني تصحى بضحكتك"، واختتمت بقصيدة غنائية للموهبة ريتال بيومي بعنوان "ميس حسناء".

شملت الفعاليات أيضا عروضا فنية مميزة، أبرزها عرض لفرقة روض الفرج للإنشاد الديني التي قدمت مجموعة من التواشيح مثل "سيدنا النبي"، "الرضا والنور"، و"الحمد لله"، كما قدمت فرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح عبد الحميد باقة من الأغاني الوطنية منها "أحلف بسماها وبترابها"، "عظيمة يا مصر"، و"مكتوب لي أغنيلك".

على هامش الفعاليات، أُقيمت ورش فنية وأشغال يدوية، تضمنت ورشة رسم وتلوين نفذها ناصر عبد العزيز، وورشة عمل إكسسوارات من الخرز، وأخرى من الفوم قدمتها ثويبة أحمد، كما نفذت ورشة لتصميم تابلوهات من قماش الخيش وورشة إكسسوارات بإشراف نجلاء شحاتة.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، وشهد الحفل حضور عاطف عبد الرحمن، المدير التنفيذي لمركز تنمية شبابية بمدينة 15 مايو، وأحمد عبد الحفيظ نائب مجلس الإدارة، وتأتي الفعاليات في إطار برنامج ثقافي شامل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المحافظات.



