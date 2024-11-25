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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة خاصة لجوميز مع "زيزو" قبل انطلاق مران الزمالك

زيزو
زيزو
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

جاءت الجلسة في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق، و منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب وحرص على الاطمئنان على حالته قبل المران .

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة خاصة جوزيه جوميز الزمالك زيزو أحمد مصطفى زيزو