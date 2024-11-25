"حماية الثروة السمكية": إلقاء مليون وحدة زريعة بلطي نيلي بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة حدثًا بيئيًا وإقتصاديًا هامًا، حيث تم إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطي النيلي في مياه نهر النيل، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنمية الثروة السمكية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية، وتنفيذًا لتكليفات السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لاستكمالًا لعمليات تنمية المصايد الطبيعية وإمدادها بالزريعة السمكية.

وقام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أمس الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، بإلقاء مليون وحدة من زريعة البلطى في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة، تم توزيع الزريعة على موقعين رئيسيين: 500 ألف وحدة أسفل كوبري القطار بمدينة طلخا، و500 ألف وحدة أمام قرية أويش الحجر بمركز المنصورة.

وشهد عملية الإنزال، اللواء طارق مرزوق "محافظ الدقهلية"، النخيلي "رئيس مركز ومدينة طلخا"، العقيد أحمد عطية "مدير شرطة المسطحات المائية بالمنصورة"، المهندس إبراهيم طلعت "مدير مكتب المصايد بالمنصورة" ، محمد حمص "المشرف على تطوير بحيرة المنزلة"، وفهمي علام "مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة".

وصرح اللواء الحسين فرحات، بأن الهدف من عمليات إلقاء زريعة الأسماك في المسطحات المائية هو زيادة للمخزونات السمكية، وتنفيذ لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، بإعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني.

كما أكد، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يحرص على تنمية وتطوير المصايد الطبيعية بالزريعة بصفة مستمرة، وهو ما يسهم في الإرتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية ، حيث تساهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج الأسماك محليًا، ما يوفر مصادر بروتين حيواني للسكان ، كما توفر فرص عمل للصيادين المحليين، وتعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لدعم التنمية البيئية والاقتصادية.

وأوضح المهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية، أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي ، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتاً إلى أن عمليات الأقلمة والإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.

ومن جانبه، توجه اللواء طارق مرزوق "محافظ الدقهلية" بالشكر إلى اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لما يقوم به من متابعة وجهد متواصل لتنمية المصايد السمكية على مستوى جميع المحافظات المصرية، وحرصه الدائم على تحسين أحوال الصيادين وتعزيز الإنتاج السمكي فى جمهورية مصر العربية.

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