مصرع عامل وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم بالضبعة

لقى عامل مصرعه وأصيب 20 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم لودر مع ميني باص، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، عبد الغفار البرنس عبد الغفار" 48سنة" عامل، من الإسكندرية، الحالة العامة سيئة وتم عمل إنعاش قلبى رئوى ولم تستحيب وتوفي وتم التحفظ على الجثة بمشرحة ذات المستشفى.

كما دخل المستشفى المصابين في الحادث، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات ووصفت حالاتهم بالمستقرة، وهم، حمدى محمد على 55 سنة، حداد، من طنطا، وحلمى حسنى متولى 49 سنة، حداد، من القلوبية، مصطفى عثمان بخيت 32 سنة، عامل، من أسيوط، و محمد فتحى الشربينى24 سنة، كهربائي، من البحيرة، وصبرى على محمد 50سنة، عاما من الإسكندرية، وأسامة حسنى محمد 50 سنة من بنى سويف، ومحمد حسنى محمود 28سنة، عامل، من سوهاج، وفاروق عثمان على 34 سنة، عامل من الإسكندرية، ومحمد عمر شيخون 22 سنة، عامل، من سوهاج، وسالم نصر سالم 33 سنة، عامل، من البحيرة، وصبرى إبراهيم صبرى، 42 سنة، عامل، من البحيرة، وشادى سمير محمد، 41 سنة، عامل، من البحيرة، واحمد عبد الفتاح شامخ، 29 سنة، عامل، من بنها، وشيخون كرم شيخون 21 سنة، عامل، من سوهاج، وجمعه السيد جمعه، 37 سنة، عامل، من بنها، وعبد الرحمن مصطفى متولى 26 سنة، عامل، من البحيرة، وأسامه حجاج محمد، 19 سنة، عامل، من المنيا، وكريم محمد عبد الوهاب 20 سنة، عامل، من المنيا، وإبراهيم مجاهد أحمد، 19 سنة، عامل، من سوهاج، وجمعة محمد السيد 37 سنة، عامل، من بنها.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.