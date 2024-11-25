إزالة 125 حالة تعد بالبناء على الأراضي في أسوان

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 125 حالة تعدى بمساحة 35 ألف و 351 م2 .

ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود

مشدداً على ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 27 حالة تعدى بمساحة 5049 م2 بقرى أبو الريش ، مع إيقاف أعمال بناء بنطاق حى جنوب ، وذلك بالتعاون مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء أحمد البدرى مساعد مدير الأمن ومعاونيه .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 3 حالات تعدى بمنطقة الحاجر بمساحة 1380 م2 ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة محمد جلال بإزالة 3 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 6100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

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