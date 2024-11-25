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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله السعيد يخوض تدريبات منفردة قبل المران الجماعى للزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حرص عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات منفردة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبد الله السعيد تدريبات خاصة بالاطالات مستعينا ببعض الأدوات الرياضية، للحفاظ على المرونة الجسدية ورفع معدلات لياقته البدنية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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