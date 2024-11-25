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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة": تخفيض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الفراولة للتصدير لدول الخليج العربي

الدكتور محمد المنسي
الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي
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أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن نجاح الحجر في التفاوض مع الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمعظم أصناف الفراولة المنزرعة للتصدير وذلك لخفض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الاصناف بمعدل ٢٠ % والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحجر الزراعي المصري في الالتزام بالمواثيق العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم وحل اية معوقات قد تواجهها.

ويعد التوقيت من أهم العوامل التي قام الحجر الزراعي بالعمل عليها لتطبيقها هذا الموسم التصديري لدفع عجلة الصادرات والتنمية والحصول على العائد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية مع الحفاظ على مكانة الصادرات الزراعية المصرية.

الحجر الزراعي المصري أصناف الفراولة