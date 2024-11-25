رئيس هيئة البترول: ندعم التعاون والتكامل مع الشركات العالمية المزودة للخدمات والحلول

شارك المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في جلسة “زيادة التميز في خدمات الصناعة: تمكين مزودي خدمات البترول والغاز” ضمن المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم، حرص هيئة البترول علي دعم التعاون والتكامل مع الشركات العالمية المزودة للخدمات والحلول لصناعة البترول والغاز والتي من شأنها دعم أمن إمدادات الطاقة واستدامتها في الوقت الحالي للأجيال القادمة ، بالإضافة إلي إتاحة التكنولوجيا الحديثة التي تخدم الصناعة .

وأضاف أننا نسعي وندعم تعاون أكثر فعالية مع الشركات العالمية واستثمار اكبر في التطوير يحقق كفاءة العمليات .