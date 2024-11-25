الدفع بطائرات لانتشال الغرقى.. العثور على ناجين من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن مفقودين

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، العثور على بعض الناجين من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" في منطقة الغدير بوادي الجمال، مؤكدًا استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.

وأوضح المحافظ، أن طائرة البحث والإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين بواسطة الطائرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة "الفاتح" التي تتحرك لنقلهم إلى بر الأمان.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تتابع عن كثب سير العمليات على مدار الساعة، مع استمرار الطائرة والوحدات البحرية في البحث عن المفقودين.

كما أكد أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة الأولويات، مثمنًا جهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ.

وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين الالتزام بالتوجيهات والابتعاد عن منطقة الحادث، وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينها.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغ استغاثة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، يفيد بغرق لانش سياحي يدعي سي استوري، بالقرب من منطقة الغدير بوادي الجمال جنوب محافظة البحر الاحمر، وعلي الفور تحركت كافة الجهات الي مكان البلاغ وجاري انتشار الناجون والبحث عن باقي المفقودين من جراء غرق اللانش السياحي.

وسنوافيكم بكافة المستجدات اولا بأول..