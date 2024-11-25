الداخلية الإماراتية تكشف هوية 3 متهمين في مقتل الحاخام الإسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الاثنين، عن بدء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة تم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جريمة قتل بحق الحاخام الإسرائيلي صاحب الجنسية المولدوفية "زفي كوغان".

ووفقًا للوزارة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية عن هوية الجناة الثلاثة، الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28 عامًا)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عامًا)، وعزيزتي كاملوفيتش (33 عامًا).

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية على حرص الأجهزة الأمنية على تسريع إجراءات التحقيق للكشف عن كافة تفاصيل الحادث وملابساته، مشيرة إلى أن الخبرات البشرية والتقنية ساعدت في تحديد الجناة والقبض عليهم في وقت قصير.

أشادت الوزارة بيقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التعامل مع الحوادث، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس حرص السلطات الإماراتية على الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.