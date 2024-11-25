استمرار أعمال المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة ببني سويف

تفقد السكرتير العام المساعد لبني سويف انتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولي من المشروع،الذي يتكون من 2 كوبري سيارات:يبدأ الكوبري الأول "غرباً" من شارع بروسعيد صعودا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد نزولاً إلى شارع سعد زغلول،فيما يبدأ الكوبري الثاني "شرقا "من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زعلول صعوداً أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم يتفرع إلى 3 فرعات بشوارع :صلاح سالم وبورسعيد وسعد زغلول "فرعة لكل شارع"،بجانب كوبري مشاة أعلى مزلقان"عزمي .

ياتي في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،تابع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ،سير العمل بمشروع كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية ، وذلك في حضور : على يوسف رئيس المدينة ، ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل ،ومسوؤلى الطرق والكباري .

كما ناقش السكرتير العام المساعد تفاصيل ومستجدات الموقف الإنشائي لأجزاء ومكونات المشروع،حيث نوه السكرتير العام المساعد عن تكليفات "المحافظ د.محمد هاني غنيم"بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة العمل بالمشروع ، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.