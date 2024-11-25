رئيس "تحسين الأراضي": متابعة مشروعات التسوية بالليزر وترشيد المياه بالغربية

أكد الدكتور هاني درويش، رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، أن قيادات جهاز تحسين الأراضي قاموا بمتابعة المعدات العاملة بمنطقة الغربية خاصة التسوية بالليزر في مشروع ترشيد المياه وكانت التسوية بحالة جيدة في ناحية ميت حاواي مركز السنطة وكذلك الحفارات العاملة بالتطهيرات في قطاع الانتاج مزرعة الجميزة .

وأضاف “درويش”، أن حالة التطهير جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية للري والصرف، وتم توجيه الشكر الى جميع العاملين في المنطقة مع نقل تحيات وزير الزراعة إليهم وتوجيهاته بمزيد من الجهد في إزالة التعديات على الاراضي الزراعية وتطهير المساقى والمراوي وكذلك التسوية بالليزر لخدمة المزارعين وزيادة ايرادات الهيئة من اجل زيادة الانتاج الزراعي.

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