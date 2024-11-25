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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو| قلق وترقب المطرب سعد الصغير قبل النطق بالحكم.. والدفاع: «تعاطي موكلي مشروع بغرض العلاج»

محاكمة سعد الصغير
محاكمة سعد الصغير
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بدأت قبل قليل ثاني جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير في  بتهمة تعاطي المخدرات. 

واستمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، لدفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات.

وطالب دفاع سعد الصغير ببراءة موكله.. قائلا: "سعد الصغير يتعاطي مخدر الترامادول بغرض العلاج وبعرض صحي”.. وكان لا يعرف ماذا يوجد معه فهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة”.

تسلمت محكمة جنايات شمال القاهرة تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير، وجاء في التقرير أن حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي مخدر الترامادول .

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين والسجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر. 

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

محاكمة سعد الصغير

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المطرب الشعبي سعد الصغير المخدرات سعد الصغير سعد الصغير يتعاطي مخدر الترامادول