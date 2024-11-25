البطل: تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج

شهدت فعاليات المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil and Gas جلسة حوارية عن السلامة والإستدامة شارك فيها الجيولوجي علاء البطل وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والسيدة ايمان هيل مدير عام شركة فالكو انرجي الأمريكية بمصر والتي أدارت الجلسة، والمهندس كريم الدسوقي نائب رئيس شركة بكتل العالمية في مصر ومحمد شندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس العالمية في مصر والمهندس كامل الصاوي رئيس شركة يونايتد انرجي مصر.



وقال الجيولوجي علاء البطل اننا حريصون علي تعزيز السلامة في صناعة البترول كأولوية للحد من المخاطر والحفاظ علي العاملين والموارد والقيام بعمليات آمنة، وترسيخ ونشر ثقافة السلامة لدي جميع من يعملون في هذه الصناعة ورفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق قواعد السلامة بشكل صارم، لافتًا إلي أن تحقيق اعلي معدلات السلامة والصحة المهنية ينعكس إيجابًا علي زيادة الإنتاج، كما نوه عن إنشاء أول مدرسة للسلامة وإدارة المخاطر في منطقة العين السخنة بالتعاون مع بي بي وبكتل العالميتين كتجربة رائدة ستوفر خريجين علي اعلي مستوي في منظومة الحفاظ على السلامة، وأننا نسعي لتكرار تجربة إنشاء مدرسة السلامة وإدارة المخاطر في عدد من المواقع الجغرافية البترولية بمختلف أنحاء مصر علي غرار مدرسة العين السخنة .



و اضاف إن التكامل بين الشركات يمثل عنصرا هاما لتحقيق سلامة العمليات لافتًا إلي التعاون الجاري مع شركة ميثانكس لدعم القطاع بتكنولوجيا سلامة العمليات وفق مقاييس عالمية.



وركزت المناقشات بين رؤساء الشركات العالمية المشاركين في الجلسة علي عرض البرامج والمبادرات التي تقدمها الشركات لتعزيز السلامة والصحة المهنية، واهم المتطلبات التي ينبغي التركيز عليها لنشر ثقافة السلامة بين العاملين.

كما أكدوا اهمية اتباع الممارسات والأساليب التي تدعم إنتاج البترول والغاز بأقل الانبعاثات الكربونية خاصة وأن البترول والغاز سيشكلان مصادر رئيسية في امداد العالم بالطاقة لعقود من الزمن.