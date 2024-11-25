ما بين الضغوط النفسية والشُبهة الجنائية.. رحل محمد رحيم

عاش الوسط الفني في الساعات الأولى من صباح أمس، حاله من الحزن بعد الإعلان عن رحيل الملحن محمد رحيم، عن عمر ناهز الـ ٤٥، بعد رحلة عطاء فني ومسيرة موسيقية هامه، ورغم كم النجاحات التي حققها كموسيقار وملحن موسيقي، إلا أنه لم يلقى المكانة التي يستحقها على مستوى التكريمات والتواجد الفني.

الضغوط النفسية

بعد وفاة الفنان محمد رحيم، نعي الراحل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، ومن بينهم الشاعر بهاء الدين محمد والذي كتب منشور على صفحته الشخصية يلمح فيه بمرور الملحن محمد رحيم بضغوط نفسية.

وجاء منشور الشاعر بهاء الدين محمد "تمن الضغط على الإحساس يساوي الموت".

محمد العدل "محمد رحيم مات من عدم التقدير"

نشر المخرج محمد العدل منشور وصدم فيه الجميع أنه مات بالضغوط النفسية.

ونشر المخرج محمد العدل رسالة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشف من خلالها الضغوط التى مر بها الملحن محمد رحيم، والتى أدت إلى وفاته على حد قوله.

وجاء منشور المخرج محمد العدل "خبر صادم وحزين، الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، محمد كان اخ وصديق من اكتر من 20 سنة، كم ذكريات وضحك ولحظات فن كبيرة بيننا عمري ما حنساها".

وتابع المخرج محمد العدل رسالته "محمد مات من عدم التقدير، كان دائما يشتكيلي انه مش واخد حقه اعلاميا رغم انه من اهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة الا انه اعلاميا مكانش حد بيهتم بالجوايز دي ولا كأنه عمل حاجة، محمد مات من المجاملات والمحسوبية وال trend الزائف، امتي الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقة ؟ امتي اللي اضاف ومتع الناس هو اللي يتصدر المشهد ؟ خلاص يا حبيبي مش هعرف اقولك متزعلش تاني واجيلك الاستوديو اضحكك ونغني سوا، بقلبك الابيض واخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة، اكيد انت عند ربنا في مكان احسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة، هتوحشني قوي، ادعوله لإنه والله يستاهل".

الشبهة الجنائية

وبعد لغط كبير حول ميعاد جنازة الملحن محمد رحيم، وتأجيلها لأكثر من مرة، تبين أن سبب ذلك هو عرض الجثمان على الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمت الجنازة في اليوم التالي بعد عدد من التأجيلات.

شقيق الراحل محمد رحيم "أخويا مات من القهر"

وفي عدد من المداخلات التلفزيونية أكد طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم، أن شقيقه كان يشعر بالتهميش وعدم تقديره من الإعلام، خاصةً بعد عدد من الجوائز العالمية لتي حصل عليها.

وتابع طاهر حديثه "أخويا محمد جاله جلطة من ٣ شهور ودخل المستشفى وكان قبلها أعلن أنه اعتزل الفن وهيسافر لعدم وجود تقدير، أخويا مات من القهره، وهو طبعًا عمره انتهي وكله مكتوب لكن هو فنان وملحن كبير وقالوا عليه خليفة بليغ حمدي، ورغم كده لم يتم تكريمه".

يشار أن الملحن محمد رحيم قدم مسيرة فنية حافلة بأهم الأعمال الغنائية لكبار نجوم ونجمات العالم العربي، مثل الهضبة عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، إيهاب توفيق، هشام عباس، إليسا، محمد فؤاد، نوال الزغبي.