«ابدأ»: نحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة

قالت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن «ابدأ» منذ انطلاقها تحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة للصناعة، متابعا: «قدمنا نموذج لتوطين صناعات لأول مرة في مصر بحجم استثمارات لمشاريع ابدأ في المرحل الأولى بـ62.5 مليار جنيه».

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «قدمنا نموذجا لدعم المشروعات الصغيرة مع تطوير مجمعات صناعية والحفاظ على الاستثمارات بنحو 23 مليون جنيه عن طريق قطاع دعم الصناعة الموجود بالمبادرة».

وتابع الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»: «قدمنا نموذجا لمدراس تعليم فني معتمدة دوليا»، موجهة الشكر لرئيس الوزراء ووزارة الصناعة على الدعم المستمر للمبادرة من أجل استكمال مهامها وتقديم الخدمات للمستثمرين.