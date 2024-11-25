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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير: 300 مليار دولار لا تكفي للتصدي لآثار التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
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قال عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية، إن اتفاقية مؤتمر cop29 بتخصيص 300 مليار دولار للتصدي لآثار التغيرات المناخية لا يكفي، ولكن الوصول لهذا الاتفاق يعد تاريخيا، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى حوالي 5000 مليار دولار سنويا لمكافحة هذه الظاهرة منها 1300 مليار دولار مخصصة للدول النامية.

وأضاف «يوسف»، خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الظروف والأزمات العالمية التي تمر بها الدول بالتحديد البلدان الغربية لها تأثير كبير على المفاوضات، مشيرا إلى أن أسوأ حصيلة كانت هو عدم التوصل لاتفاق على شئ.

وتابع: «الاتفاق على مبلغ حتى لو كان بعيدا عن التوقعات والاعتبارات يعد أفضل من التشكيك في المسار والاتفاقات العالمية المتعلقة بالمناخ»، مشيرا إلى أن إلزام الدول المانحة للتمويل على دفع المبلغ المخصص «300 مليار دولار» يعد أخلاقي حتى الآن.

التغيرات المناخية مؤتمر cop29 القاهرة الاخبارية عادل بن يوسف لدول النامية