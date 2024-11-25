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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مدير "تعليم بورسعيد" يتفقد المدارس لمتابعة انتظام الطلاب

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس بورسعيد
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تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مدرستي سعد زغلول الابتدائية والقابوطي الابتدائية بنطاق إدارة جنوب التعليمية، بحضور أحمد تاج الدين، مدير عام إدارة جنوب التعليمية، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية. 

وبدأ "الغرباوي" الجولة التفقدية بمدرسة سعد زغلول الابتدائية رفقة وليد رجب، مدير المدرسة، التي تضم 6 فصول بإجمالي 251 طالب، موجها بالتركيز على المهام الإملائية والقرائية مع تخصيص وقت كاف قبل بداية حصة اللغة العربية لزيادة قدرة الطلاب على القراءة الحرة.

كما تفقد مدرسة القابوطى الابتدائية رفقة لمياء فرج، مدير المدرسة، التي تضم 12 فصلا دراسيا بإجمالي 412 طالب، واستمع لشرح معلميها مثنيا على تفاعلهم الإيجابي مع الطلاب، ومحفزا إياهم بضرورة الاعتماد على أنفسهم في تحصيل العلم ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت والجهد.

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