بالفيديو.. استشاري تربوي: العنف ضد المرأة يؤثر على استقرار المجتمع

أكدت كاميليا كامل، استشاري أسري وتربوي، أهمية موضوع العنف ضد المرأة، إذ إنه لا يؤثر على السيدة وحدها بل أيضا أيضا استقرار الأسرة والمجتمع ككل، مشيرة إلى أن المرأة التي تتعرض للعنف لا تتأثر نفسيا فقط بل أيضا على أطفالها في المستقبل، فيصبح الأمر مثل «دائرة تلف وتكرر».

وأضافت «كامل»، خلال حوارها ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «العنف ضد المرأة من الموضوعات التي يجب أن نوليها اهتماما كبيرا وموسعا على مستوى العالم»، موضحة أن العنف ضد المرأة يفقدها الثقة في نفسها بكثير من الأحيان، كما يسبب لها اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر فضلا عن الإصابة بـ«كرب ما بعد الصدمة»، وبالتالي تصبح شخص غير قادر على إدارة حياته، متسائلة: «إزاي هتقدر تدير بيتها وأسرتها؟!».

وتابعت، أن العنف ضد المرأة يؤثر سلبا على علاقة الأم بأبنائها وأصدقائها وكل المحيطين بها، فضلا عن التأثر على إنتاجيتها اليومية إذا كانت تعمل.