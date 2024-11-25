رئيس الوزراء: هدف الحكومة الجديدة تحرك قطاع الصناعة بسرعة كبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تركز منذ تشكيل الحكومة الأخيرة على كيفية تحرك قطاع الصناعة بالسرعة الكبيرة التي نسعى لها.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الإثنين، أن أول خطوة للحكومة بوجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومجموعة وزارية متخصصة هدفها وشغلها الشاغل تحريك الأمر بعيدًا عن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الموجودة وأن نأخذ قرارات خارج الصندوق لتحريك قطاع الصناعة بصورة كبيرة جدًا.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .