تضامن الغربية: إجراء 3458 عملية قلب للمرضى غير القادرين والأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تمكن جمعية الأورمان من إجراء 3458 عملية قلب للمرضى غير القادرين والأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف المديرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت حسناء ابراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، أن المرضى المستفدين من غير القادرين من مختلف مراكز المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وأن الدعم الموجه للمرضى الاولى بالرعاية جاء بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا أنها تمت تحت رعاية اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، وبالتعاون وبإشراف مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.