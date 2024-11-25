رئيس الوزراء: السيسي يؤكد دعمه لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بتواجده في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، قائلًا "اتواجد في الملتقى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورسالة منه بكل الدعم والمساندة الكبيرة جدًا لهذا القطاع المهم الذي نقول دائمًا أنه قاطرة التنمية الاقتصادية".

وقال "مدبولي" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، إن قطاع الصناعة يبنى على مجموعة أخرى من القطاعات التي لابد أن تكون موجودة، موضحًا أنه لدفع الصناعة بقوة وسرعة كبيرة مثل التي نعمل عليها حاليًا كان لابد من توافر البنية الاساسية لخدمة هذا القطاع وكان لابد من وجود الطاقة بمختلف أنواعها التي تكون موجودة والأراضي المرفقة التي تشجع الأمر والموانئ ووسائل النقل التي تنقل الصناعات وتطوير القوانين التي تمكن المستثمرين بالتواجد والتنمية في الصناعة الخاصة بهم، وهو ما عملت عليه الدولة في المرحلة السابقة.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .