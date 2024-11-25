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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أبناء سعد الصغير يساندوه في محاكمته بتعاطي المخدرات

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة حديث حانبي المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات مع أبنائه من خلف القضبان

وساند أبناء المطرب والدهم متمنين خروجه من حبسه وبراءته

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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