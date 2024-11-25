ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أزهر مطروح" يتخذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب من تقلبات الطقس السيئ

أزهرية مطروح يتخذ
أزهرية مطروح يتخذ تدابير لحماية الطلاب في الامتحانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، انتظام سير امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر بمعاهد منطقة مطروح الأزهرية، تزامناً مع موجه الطقس السيئ الذي تمر به البلاد.

وخلال متابعته الميدانية لعدد من معاهد إدارة مطروح التعليمية، وجه  تعليماته باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، تزامنًا مع التقلبات الجوية الشديدة التي تتعرض لها المحافظة. 

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية إلى أنه تم تخصيص لجان للمتابعة  من مديري التعليم والإدارات ولجان الأمن والسلامة بجميع الإدرات؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بالمعاهد، والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران؛ لضمان سلامة الطلاب والعاملين بها، مع ضرورة رفع تقرير يومي من كافة المعاهد لمجريات الأحداث.

أزهرية مطروح يتخذ تدابير لحماية الطلاب في الامتحانات مع موجة الطقس السيء

IMG-20241125-WA0034
IMG-20241125-WA0034
IMG-20241125-WA0035
IMG-20241125-WA0035
IMG-20241125-WA0030
IMG-20241125-WA0030
IMG-20241125-WA0031
IMG-20241125-WA0031
IMG-20241125-WA0032
IMG-20241125-WA0032
IMG-20241125-WA0033
IMG-20241125-WA0033
IMG-20241125-WA0037
IMG-20241125-WA0037
IMG-20241125-WA0036
IMG-20241125-WA0036
مطروح أزهر مطروح عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الامتحانات الطقس السيئ