"أزهر مطروح" يتخذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب من تقلبات الطقس السيئ

أكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، انتظام سير امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر بمعاهد منطقة مطروح الأزهرية، تزامناً مع موجه الطقس السيئ الذي تمر به البلاد.

وخلال متابعته الميدانية لعدد من معاهد إدارة مطروح التعليمية، وجه تعليماته باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، تزامنًا مع التقلبات الجوية الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية إلى أنه تم تخصيص لجان للمتابعة من مديري التعليم والإدارات ولجان الأمن والسلامة بجميع الإدرات؛ للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة بالمعاهد، والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران؛ لضمان سلامة الطلاب والعاملين بها، مع ضرورة رفع تقرير يومي من كافة المعاهد لمجريات الأحداث.

أزهرية مطروح يتخذ تدابير لحماية الطلاب في الامتحانات مع موجة الطقس السيء

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