إصابة سيدة بطلق ناري بالرأس خلال مشاجرة في القليوبية

أصيبت سيدة بطلق ناري في الرأس، أثناء وقوفها في شرفة شقتها، خلال نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ووجود مصابه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلا من "حسني.ش.ح"، عاطل و "محمد.ف.ع" عاطل و"سيد.م.ا" عاطل وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابه "فاطمة" 40 سنة ربة منزل، بطلقة بالرأس أدت لحدوث نزيف بالمخ، وذلك عقب وقوفها بالبلكونة أثناء المشاجرة.

جرى نقل المصابة للمستشفى في حالة خطيرة، وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح النارى المستخدم بالواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.